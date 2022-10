Lavoro nero e cantieri pericolosi, denunciati quattro imprenditori: sanzioni per quasi 80 mila euro

Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia, nell’ambito dei controlli alle attività produttive industriali e commerciali, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, supportati dai colleghi dell’Arma Territoriale, hanno ispezionato quattro aziende sul territorio della Provincia, tre nel settore edilizio ed una in quello alimentare.

Nel corso del servizio nessuna azienda è risultata in regola e fra gli undici dipendenti controllati, sono stati trovati due lavoratori “in nero”. A conclusione del servizio sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Isernia tutti e quattro i datori di lavoro per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state altresì contestate ammende per un totale di 48.100 euro ed elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 33.000 euro. Per tre delle quattro aziende ispezionate è scattato immediatamente il provvedimento di sospensione dell’attività.