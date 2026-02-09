Costone roccioso messo in sicurezza: revocata l’ordinanza, riapre al traffico la provinciale Castiglione-Torrebruna

La messa in sicurezza c’è stata in tempi record e già nella tarda mattina di oggi la strada provinciale che collega Castiglione Messer Marino e Torrebruna, la sp 212, riapre al traffico veicolare.

Lo conferma il consigliere provinciale delegato alla viabilità Carlo Moro, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione. Nei giorni scorsi l’arteria stradale era stata chiusa al traffico, per motivi di sicurezza, dopo il distacco dalla parete rocciosa a monte della provinciale di enormi massi che sono precipitati a valle, invadendo completamente la carreggiata.

La Provincia di Chieti non è stata a guardare e ha deliberato la somma urgenza. Una ditta specializzata delTeramano ha operato, già qualche giorno dopo l’ordinanza di chiusura, e ha fatto precipitare a valle il materiale roccioso ancora pericolante. Altri lavori di ripristino dello stato dei luoghi e da questo momento la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna è tornata percorribile. Il personale del comparto viabilità della Provincia teatina ha appena rimosso le transenne, restituendo al territorio una importante strada di collegamento.