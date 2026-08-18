Legalità, impegno e responsabilità: a Castelguidone don Luigi Ciotti, Romano Prodi e Marco Damilano ospiti della Caritas

Sarà una giornata di confronto, testimonianza e riflessione sui grandi temi del nostro tempo quella in programma venerdì 28 agosto a Castelguidone, dove si svolgerà la XIII Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità, promossa dalla Scuola di…

Sarà una giornata di confronto, testimonianza e riflessione sui grandi temi del nostro tempo quella in programma venerdì 28 agosto a Castelguidone, dove si svolgerà la XIII Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità, promossa dalla Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino” insieme alle undici Caritas di Abruzzo e Molise.

Al centro dell’appuntamento ci saranno don Luigi Ciotti, Romano Prodi e Marco Damilano, protagonisti nel pomeriggio di un confronto sul ruolo della Chiesa e della società di fronte alle trasformazioni e alle sfide del mondo contemporaneo. La giornata si concluderà con un momento particolarmente significativo: il conferimento della cittadinanza onoraria di Castelguidone a don Luigi Ciotti da parte dell’Amministrazione comunale.

Giunta alla sua tredicesima edizione, la Giornata è ormai un appuntamento consolidato per le Caritas di Abruzzo e Molise e un momento di incontro per operatori, volontari, amministratori, giovani e cittadini. Al centro, come sempre, i temi della legalità, della giustizia, della pace e della responsabilità sociale, affrontati alla luce del Vangelo e della Dottrina Sociale della Chiesa.

«Questa giornata nasce anzitutto dal desiderio di ritrovarci insieme, come comunità di Caritas, come persone impegnate nel sociale, per fermarci e riflettere sui grandi temi e sulle tante sfide che ogni giorno incontriamo nel nostro servizio – dichiara don Alberto Conti –. Ma prima ancora di parlare del nostro impegno, sentiamo il bisogno di pregare insieme e di affidarci al Signore, perché è da Lui che nasce la forza e la motivazione del nostro servizio.

Attraverso l’ascolto delle testimonianze e delle storie del nostro tempo vogliamo poi lasciarci interrogare dalla realtà, non per rimanere spettatori, ma per riscoprire insieme le ragioni della speranza e rinnovare la responsabilità che ciascuno di noi porta nel costruire una società più giusta, più fraterna e più attenta alle persone. Una società nella quale i diritti non siano soltanto affermati, ma realmente garantiti a tutti, e nella quale nessuno si senta solo, escluso o abbandonato.

Vogliamo essere consapevoli che anche attraverso i piccoli gesti quotidiani possiamo contribuire a costruire comunità più accoglienti e un mondo nel quale ogni persona possa sentirsi riconosciuta nella propria dignità. Lasciarci ricaricare dall’amore di Dio significa, in fondo, tornare a ciò che dà senso al nostro servizio: ricevere amore per imparare a donarlo, incontrare la speranza per poterla condividere e lasciarci guidare dalla misericordia per diventare, ogni giorno, testimoni di fraternità», conclude.

Come ogni anno, la Giornata si svolgerà a Castelguidone, presso la Parrocchia Santa Maria della Stella, luogo particolarmente significativo per la storia dell’iniziativa. È proprio qui, infatti, che la Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino” ha mosso i suoi primi passi e dove, per diversi anni, hanno avuto sede le attività della Caritas Diocesana di Trivento.

La mattina: preghiera e meditazione con don Ciotti

La giornata prenderà il via con l’accoglienza dei partecipanti. Seguiranno la preghiera dell’Ora Media e la meditazione di don Luigi Ciotti sul tema «Fame di vita e di giustizia. È nel Vangelo la risposta», richiamando il messaggio di Papa Leone XIV.

A seguire sarà celebrata la Concelebrazione Eucaristica, presieduta da mons. Camillo Cibotti, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana e vescovo delle diocesi di Trivento e Isernia-Venafro.

Sarà quindi il momento della preghiera e della riflessione comunitaria, prima del confronto del pomeriggio.

Damilano, Prodi e don Ciotti

Il pomeriggio prenderà il via alle ore 16.30: a dialogare saranno Marco Damilano, giornalista e autore del libro La Chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi, Romano Prodi, economista e già presidente del Consiglio dei ministri, e don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele. Un confronto di esperienze e prospettive diverse sulle grandi questioni sociali, politiche e internazionali del presente e sul ruolo della Chiesa di fronte alle trasformazioni del mondo contemporaneo.

Durante l’incontro sarà possibile anche acquistare il libro di Damilano.

Al termine della Giornata, l’Amministrazione comunale di Castelguidone conferirà al fondatore di Libera la cittadinanza onoraria, come riconoscimento del suo impegno e della sua testimonianza sui temi della legalità, della giustizia e della responsabilità sociale.

Prenotazioni per il pranzo

Per partecipare al pranzo comunitario è necessario prenotarsi entro giovedì 20 agosto, inviando una e-mail a:

caritasindialogo@gmail.com

segreteria@caritasabruzzomolise.it

Nel corso delle precedenti edizioni, la Giornata ha ospitato numerosi protagonisti della vita ecclesiale, civile e istituzionale, tra cui Antonio Mira, il cardinale Francesco Montenegro, mons. Giancarlo Bregantini, Caterina Chinnici, don Bruno Bignami, Federico Cafiero De Raho, Gian Carlo Caselli, Giovanni Legnini, Giuseppe Antoci, Tarcisio Tarquini, Maurizio De Lucia, Marco Di Fonzo, Rosy Bindi, Salvatore Borsellino e don Marco Pagniello. Una storia di incontri e testimonianze che, anno dopo anno, continua a costruire un cammino fondato sulla formazione delle coscienze, sulla partecipazione responsabile e sull’impegno per la costruzione del bene comune.