Amici da quaranta anni si ritrovano a Sant’Angelo del Pesco: il richiamo delle radici è più forte del tempo che passa

Le festività del 15 e del 16 agosto, a Sant'Angelo del Pesco, in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo e di San Rocco sono state trascorse in un'atmosfera amichevole e rilassata da molte persone, in particolare da…

Le festività del 15 e del 16 agosto, a Sant’Angelo del Pesco, in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo e di San Rocco sono state trascorse in un’atmosfera amichevole e rilassata da molte persone, in particolare da un gruppo di amici. Uno di loro aveva postato una foto di diversi anni fa che, confrontata con il gruppo che vediamo nella foto di oggi, ha rivelato la curiosità che gli amici erano esattamente gli stessi che si sono ritrovati dopo quaranta anni. Un turbinio di ricordi, una lunga passeggiata per ritornare alle bancarelle di giocattoli, arachidi, fette di cocomero e le indiscusse “sciuselle” (carrube). Il ricordo più bello è stato quello di andare alle scuole elementari con il suono della sirena che, per molti anni, ha sostituito la campanella. Un brindisi sotto il gazebo del bar in piazza dei Caduti prima dell’augurio per un arrivederci a presto.

Cesidio Delle Donne