Non ci sono medici per il 118, ma la Asl attiva un’auto medica nell’Alto Vastese e nel Sangro-Aventino

Diventa operativa dal primo luglio la prima automedica, a cui se ne aggiungeranno altre due già ordinate e in fase di allestimento. «La nuova organizzazione – spiegano dalla Asl – permetterà di coprire con maggiore efficienza territori nei quali la postazione del 118 non sempre garantisce la presenza del medico per mancanza oggettiva di professionisti disponibili , una carenza che sporadicamente investe anche alcuni Punti di Primo Intervento. E’ il caso, per esempio, di Gissi e Casoli, e delle relative postazioni di 118 che insistono su tali territori».

L’automedica, dunque, sarà attivata nell’Alto Vastese e nel Sangro-Aventino «in base alle necessità evidenziate dalla programmazione dei turni», e farà base rispettivamente a Carunchio e Lama dei Peligni. L’equipaggio è composto da un medico, un infermiere di area critica e un autista. Il mezzo, un Suv 4×4, è dotato di apparecchiature sanitarie installate nel vano bagagli, collocate su un modulo slitta con guide che ne permettono la rapida estrazione. «L’allestimento è stato curato nei minimi dettagli, – assicura l’azienda sanitaria – con una dotazione strumentale che consente di affrontare l’emergenza con tutti i mezzi: a bordo ci sono bombole di ossigeno, defibrillatore LIfepack, respiratore polmonare, aspiratore, pulsossimetro, frigorifero, zaino di soccorso, immobilizzatore».

«Con l’introduzione dell’automedica abbiamo la possibilità di servire al meglio più territori – sottolinea Emmanuele Tafuri, Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza della Asl – perché garantisce la presenza di medico e infermiere sul luogo dell’intervento nei soccorsi più complicati, e se necessita il trasporto in ospedale viene inviata l’ambulanza dalla sede più vicina . Nei casi più gravi può essere il medico ad accompagnare il paziente fino al ricovero, diversamente resta a disposizione sul territorio, senza lasciarlo scoperto per ore, delegando all’infermiere, che ha competenze adeguate, l’assistenza durante il trasferimento in ospedale. La forza del modello a rete è proprio questa: fornire un soccorso tempestivo e professionale nei primi minuti dell’emergenza, e operare in modo sinergico con le ambulanze India (senza medico a bordo, ndr) presenti sul territorio che intervengono in un quadro di manovre già avviato, e, qualora necessario, essere al momento medicalizzate».

L’organizzazione che prevede l’integrazione tra automedica, ambulanza infermieristica e ambulanza con soccorritori di livello avanzato è stata già adottata da altre regioni «che ne hanno fatto un modello di efficienza in termini di assistenza, -aggiungono dalla Asl – perché garantisce la presenza del medico sul posto quando realmente necessaria, mentre negli altri casi l’intervento può essere effettuato dall’infermiere, in grado di portare a termine adeguatamente la maggior parte degli interventi di emergenza».

«I vantaggi per la popolazione saranno evidenti, – assicurano dall’azienda sanitaria – poiché l’automedica consentirà al medico di muoversi più velocemente per raggiungere le varie zone interne; sarà poi possibile soccorrere più pazienti contemporaneamente garantendo un servizio più agile rispetto a quello che può essere fornito con un’ambulanza medicalizzata, così da venire incontro alle esigenze di assistenza ai cittadini in aree a bassa densità di popolazione e viabilità difficoltosa ».