L’uomo dello stadio ‘Olimpico’ amato dagli ultras: auguri doppi a Franco Di Somma

Doppia festa per Franco Di Somma: pensionamento e compleanno saranno celebrati questa sera nella splendida cornice della Valle del Sole, la sua amata Villacanale, circondato dall'affetto di amici, parenti e di quanti gli vogliono bene. Si chiude così…

Doppia festa per Franco Di Somma: pensionamento e compleanno saranno celebrati questa sera nella splendida cornice della Valle del Sole, la sua amata Villacanale, circondato dall’affetto di amici, parenti e di quanti gli vogliono bene.

Si chiude così una lunga carriera al servizio dello Stato. Per anni Franco Di Somma ha operato a Roma nelle fila della Polizia di Stato, distinguendosi in particolare allo Stadio Olimpico, dove è stato uno dei punti di riferimento per la gestione dell’ordine pubblico durante le più importanti partite di calcio e i grandi concerti. Un incarico delicato e di grande responsabilità, svolto sempre con professionalità, equilibrio e autorevolezza. Nel settore ospiti era una figura conosciuta e rispettata dalle tifoserie provenienti da tutta Italia, grazie alla sua esperienza e alla capacità di gestire situazioni spesso complesse.

Ma oltre alla divisa, Franco è soprattutto una persona autentica, apprezzata da tutti per la sua bontà, la disponibilità, la simpatia e il sorriso che non manca mai. Un uomo profondamente legato alle proprie radici, innamorato della sua Villacanale, alla quale è rimasto sempre vicino nonostante gli anni trascorsi nella Capitale.

E poi c’è la sua grande passione: il Napoli. Da tifosissimo azzurro ha vissuto gioie, sofferenze e trionfi, sostenendo sempre con orgoglio i colori partenopei.

A Franco Di Somma, protagonista di una vita spesa al servizio della collettività e punto di riferimento per la sua comunità, giungano i più sinceri auguri per questo importante traguardo da parte degli amici Fabio, Giovanni e Alfredo, nonché dalla redazione de l’Eco Online, con l’auspicio che la nuova stagione della pensione sia ricca di serenità, salute e soddisfazioni…e qualche scudetto in più.