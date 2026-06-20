Nasconde cocaina in un borsello, 48enne pluripregiudicato finisce in manette: per lui solo il divieto di dimora

La persistente attività preventiva sul territorio ha restituito un importante risultato operativo in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Larino hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni,…

La persistente attività preventiva sul territorio ha restituito un importante risultato operativo in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Larino hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni, di nazionalità italiana, per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Il riscontro operativo è avvenuto lungo la S.S.647, durante un posto di controllo, nel corso di un più ampio servizio coordinato di controllo che ha interessato l’intera area del Basso Molise. Nel corso dell’attività, i militari di Larino hanno proceduto al controllo di un’autovettura, condotta da un pluripregiudicato con precedenti per spaccio, già noto agli operatori, in compagnia di una donna.

Sin dai primi momenti del controllo, la coppia ha palesato un forte nervosismo e riluttanza al controllo, elevando il focus dei carabinieri, che hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, rinvenendo all’interno di un borsello di proprietà del conducente due involucri sigillati contente complessivamente 50 grammi di cocaina.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica competente, il 48enne – residente a Montenero di Bisaccia ma di fatto senza fissa dimora – è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Larino. Successivamente, a seguito dell’udienza odierna, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Termoli.