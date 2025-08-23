Massi sulla provinciale, i Vigili del fuoco liberano la sede stradale e la mettono in sicurezza

I Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti sulla Strada Provinciale 31 “Pizzone – Le Forme” a seguito della segnalazione di una caduta massi pervenuta dal Comune di Pizzone.

All’arrivo sul posto, la squadra ha constatato una situazione di pericolo determinata dalla presenza di numerosi massi sulla carreggiata e, soprattutto, da un grosso masso in quota che si trovava in posizione instabile e con rischio di caduta sulla sottostante strada provinciale.

I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto a rimuovere i massi presenti sulla sede stradale e a mettere in sicurezza il masso più pericoloso, riducendo il rischio di ulteriori smottamenti, nelle more di più accurate verifiche da parte dell’Ente competente gestore della strada.