Minaccia di morte la moglie, sequestrate tutte le armi ad un 70enne del Vastese

Divieto di avvicinamento al coniuge per un padre del Vastese responsabile di maltrattamenti in famiglia. Nella giornata di ieri il personale del Commissariato di Vasto hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo settantenne ritenuto responsabile di maltrattamenti aggravati in famiglia, messi in atto in presenza di un figlio minore e usando un’arma. Dalle indagini è emerso che l’uomo vessava continuamente la moglie con minacce di morte. La donna, molto più giovane e di nazionalità straniera, senza lavoro, ha taciuto le violenze subite dal 2013, quando tra l’altro era incinta. Poi ha denunciato le violenze e i soprusi. Immediata è scattato il ritiro cautelare di tutte le armi detenute regolarmente dal settantenne.

