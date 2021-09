Furto di cani da caccia nel Vastese, l’appello del proprietario

Cinque cani da caccia, di razza maremmano a pelo raso e meticci, sono stati rubati da ignoti, nelle scorse settimane, in località Grotte, sul territorio comunale di Fresagrandinaria. Il proprietario era stato ad accudire gli animali come d’abitudine. Il giorno successivo l’amara scoperta: i suoi amati cani da caccia al cinghiale erano stati rubati. Tutti i cani sono muniti di regolare microcip come previsto dalle normative vigenti in materia. Il furto è stato denunciato presso il comando della stazione Carabinieri di Fresagrandinaria. L’appello del proprietario, a distanza di settimane dal furto, è finalizzato a trovare qualcuno che magari abbia visto o notato qualcosa di strano, automobili in zona in orario notturno, insomma, qualche indicazione che possa essere utile alla ricerca dei suoi ausiliari. Chiunque abbia notizia può contattare le forze dell’ordine al numero 112.

