Musica e inclusione a Palmoli con il progetto Arcadia-Fami

Si è concluso con un incontro finale presso la palestra del plesso “Carolina Picchio” di Palmoli, il laboratorio di musica circolare del progetto Arcadia promosso dal FAMI, Fondo asilo migrazione e integrazione, per il supporto all’integrazione scolastica.

Gli istituti coinvolti sono stati due, l’istituto capofila I.C. Sandro Pertini di Martinsicuro (TE) e l’I.C. di Castiglione Messer Marino-Carunchio. Il laboratorio, iniziato a dicembre con cadenza settimanale, ha visto coinvolti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Palmoli, plesso dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino dove più numerosa è la presenza di alunni stranieri. Attraverso attività ludiche e musicali alternate a momenti di condivisione e riflessione, le ragazze e i ragazzi hanno compreso cosa siano l’empatia, l’amicizia, la solidarietà, la condivisione, la crescita, i legami.

Hanno imparato a conoscere se stessi e a dare nome alle proprie emozioni e, non meno importante, a riconoscersi nell’altro: ogni classe ha costruito il proprio albero delle riflessioni, dalle cui radici sono nate mano mano le foglie della consapevolezza e della costruzione del sé. Le relazioni tra gli alunni venivano cementate nella parte finale di ogni incontro, dedicata alla musica: suonare insieme le percussioni per creare “melodia” e non “rumore” implica ascolto, rispetto dei tempi e collaborazione. Riportando le parole di un alunno, “da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”.

Un ringraziamento va al Dirigente Scolastico, dott. Lorenzo Iocca, che ha portato il progetto all’interno dell’istituto, e alle esperte che hanno guidato i ragazzi in questo percorso. La nostra piccola scuola di montagna non rimane indietro e continua a lavorare per offrire alle alunne e agli alunni ogni prezioso strumento per diventare le donne e gli uomini di domani.

Prof.ssa Francesca Mastroberardino Responsabile della scuola secondaria di primo grado di Palmoli