Commissione inchiesta rischio idrogeologico attenziona il Molise, Roberti chiede «interventi rapidi ed efficaci»

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha partecipato in Prefettura all’incontro con la stampa con il Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, On. Pino Bicchielli, con il Vice Presidente…

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha partecipato in Prefettura all’incontro con la stampa con il Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, On. Pino Bicchielli, con il Vice Presidente On. Luciano D’Alfonso, con l’On. Elisabetta Lancellotta e col Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo.

Il Presidente Roberti, nella sua qualità di Commissario alla ricostruzione, ha rimarcato l’importanza di procedere con determinazione nella ricostruzione dei danni causati dalla recente ondata di maltempo, sottolineando la necessità di interventi rapidi ed efficaci a tutela del territorio e delle comunità colpite.

Un momento di confronto istituzionale fondamentale per affrontare in maniera concreta le criticità legate al rischio idrogeologico e sismico del territorio.