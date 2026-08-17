Autocarro in fiamme sull’autostrada, traffico bloccato per ore sulla A14 nel tratto molisano

Oggi alle 12,50 i Vigili del Fuoco di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli sono intervenuti con un'autopompaserbatoio, un'autoscala e un'autobotte sulla A14 in territorio di Petacciato per un incendio autocarro. Successivamente è stata richiesta anche…

Oggi alle 12,50 i Vigili del Fuoco di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli sono intervenuti con un’autopompaserbatoio, un’autoscala e un’autobotte sulla A14 in territorio di Petacciato per un incendio autocarro.

Successivamente è stata richiesta anche l’intervento della squadra A.I.B. dei Vigli del Fuoco perché le fiamme si stavano propagando alla vegetazione esterna alla sede autostradale. L’incendio dell’autocarro è stato domato con l’utilizzo di liquido schiumogeno e il personale è intervuto con autoprotettori per proteggersi dai fumi scaturiti dall’incendio.

Sul posto anche la Polizia stradale ed è stato necessario chiudere la viabilità per consentire l’intervento in sicurezza. Ci sono stati disagi alla viabilità con code di anche di 9km. L’intervento è stato ultimato da pochi minuti con la parziale riapertura della corsia sud della A14.