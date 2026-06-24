Offerta di lavoro: a Pescopennataro cercano un autista con patente di categoria “C” da inserire in organico

La ditta specializzata "Effe srl" ha diramato un annuncio per la ricerca di un autista con patente di categoria "C" da inserire nel suo organico con disponibilità immediata. La "Effe srl" è un'azienda familiare con sede a Pescopennataro,…

La ditta specializzata “Effe srl” ha diramato un annuncio per la ricerca di un autista con patente di categoria “C” da inserire nel suo organico con disponibilità immediata. La “Effe srl” è un’azienda familiare con sede a Pescopennataro, nel Molise altissimo, specializzata nella realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni attraverso l’impiego di macchine speciali e tecniche di scavo a basso impatto ambientale. La realtà imprenditoriale nasce sulla base della storica Ditta Forgione Costruzioni Speciali dei tre fratelli Sabatino, Antonio e Gianni Forgione. In particolare la ditta si occupa di movimento terra, lavori generali di costruzioni comprese opere pubbliche, perforazioni orizzontali, impianti elettrici, acquedotti, gasdotti e fognature. Ora la ditta si trova nella necessità di assumere un autista munito di patente di categoria “C”. Gli interessati possono inviare la propria candidatura via email all’indirizzo societaeffe@libero.it.