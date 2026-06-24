Alle ore 11:30 di domani 25 giugno presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, sita in Via Sant’ Antonio dei Lazzari n.5/A, si svolgerà la cerimonia di insediamento del nuovo Comandante, il Dirigente Superiore Raffaella Pezzimenti che prenderà il posto dell’attuale Comandante, Dirigente Superiore Gianfranco Tripi.
Vigili del fuoco: la dirigente superiore Raffaella Pezzimenti assume il comando a Campobasso
Alle ore 11:30 di domani 25 giugno presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, sita in Via Sant' Antonio dei Lazzari n.5/A, si svolgerà la cerimonia di insediamento del nuovo Comandante, il Dirigente Superiore…
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