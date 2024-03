Olio di Capaci: la Polizia consegna le ampolle provenienti da Palermo ai vescovi molisani

Nella mattina di oggi, tre ampolle contenenti l’Olio di Capaci, frutto degli ulivi piantati a Palermo, lungo l’autostrada A/29, nei pressi del punto in cui, a causa del noto attentato mafioso del 23 maggio 1992, persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta della Polizia di Stato, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, sono state consegnate ai Vescovi delle Diocesi della provincia di Campobasso.

L’iniziativa, promossa dalla Questura di Palermo e dall’Associazione “Quarto Savona 15”, ha coinvolto tutte le Questure e le Diocesi d’Italia.

L’Olio di Capaci, nato dalla terra macchiata dal sangue dei giusti e degli onesti, sarà consacrato in occasione delle celebrazioni religiose previste per la Settimana Santa, al fine di essere utilizzato per l’amministrazione dei sacramenti.