Vigili del fuoco in ospedale… ma solo per portare uova di cioccolato ai bambini ricoverati

Doppia sorpresa, questa mattina, per i bambini ricoverati in Clinica Pediatrica a Chieti. Una nutrita delegazione dei Vigili del Fuoco è arrivata in reparto con un carico di uova di Pasqua, e nel consegnarle ai piccoli pazienti è stato anche formulato l’invito a visitare la caserma per vedere da vicino i mezzi e gli ambienti di lavoro di un Corpo che ha un posto speciale nel cuore di tutti, impegnato com’è nella tutela dell’incolumità delle persone e l’integrità dei beni.

La rappresentanza dei Vigili, composta da 7 unità, è stata ricevuta dal Direttore della Clinica, Francesco Chiarelli, e dalla coordinatrice Paola Sabbion, che hanno espresso parole di grande apprezzamento per il gesto e per il lavoro svolto con generosità e preparazione tecnica quotidianamente e in situazioni di emergenza.

Una ragazzina ricoverata ha voluto far dono ai Vigili di un disegno pasquale realizzato per loro in segno di riconoscenza per la gradita sorpresa, e per aver portato in corsia un po’ di festa. Ma è stato un “arrivederci”, perché la Squadra si è detta disponibile a tornare per le festività natalizie con un’iniziativa speciale.

Domani si replica, prima all’ospedale di Lanciano e nel pomeriggio a Vasto.