Operazioni di largo raggio: denunce e segnalazioni per assunzione di droghe

I militari della Compagnia Carabinieri di Termoli (CB), alla guida del Maggiore Alessandro Vergine, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio che ha interessato in particolare i Comuni di Termoli (CB), Guglionesi (CB) e San Giacomo degli Schiavoni (CB), supportati anche da personale del N.A.S. di Campobasso e del Nucleo Cinofili di Chieti con l’impiego del cane pastore tedesco “Bagheera” per ricerca di sostanze stupefacenti.

Il servizio in questione, avviato nel pomeriggio di ieri e protrattosi fino alle successive prime ore notturne, era prioritariamente finalizzato a prevenire e reprime i reati predatori e contro il patrimonio in genere nonché le violazioni al Testo Unico sugli stupefacenti. Nel corso di detta attività di servizio, svolta anche mediante l’istituzione di numerosi posti di blocco e controllo lungo le principali arterie di accesso ai suddetti Comuni, sono stati complessivamente controllati 29 veicoli, identificate 58 persone, effettuate 8

perquisizioni d’iniziativa (di cui 2 domiciliari, 2 veicolari e 4 personali), controllati 5 esercizi pubblici e 7 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Nell’ambito del predetto contesto operativo, sono inoltre stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due soggetti per violazioni del Codice Penale, segnalata amministrativamente una persona alla Prefettura di Campobasso quale assuntrice di sostanze stupefacenti poiché trovata in possesso di una modica quantità di Hashish, nonché intimato a due titolari di attività ricettive di regolarizzare entro 20 giorni la propria posizione in relazione a prescrizioni di natura igienico-sanitaria.



Dette attività di controllo del territorio proseguiranno anche nell’immeditato futuro, in particolare lungo la fascia costiera del Basso Molise, al fine di prevenire e reprimere nel modo più capillare ed efficace possibile ogni genere di condotta illecita, contrastando anche le incursioni criminali provenienti principalmente dalla limitrofa Puglia e finalizzate alla commissione dei più disparati reati predatori.