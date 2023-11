Venti di burrasca e incendi, Vigili del fuoco impegnati su tutto il territorio molisano

Continua il lavoro dei Vigili del Fuoco dei comandi di Campobasso e Isernia su tutto il territorio regionale per fronteggiare a questa nuova ondata di maltempo. Dalle prime luci dell’alba ad ora sono già più di trenta gli interventi eseguiti per alberi su sede stradale, insegne divelte, allagamenti e non mancano gli incendi sulla costa.

Lungo la strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” è chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 71,000, nel territorio comunale di San Martino in Pensilis (CB). La chiusura si è resa necessaria a causa di un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, che ha coinvolto anche alcune autovetture ed abitazioni limitrofe.

Il personale di Anas insieme alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco è sul posto per la gestione dell’evento ed il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

+++ AGGIORNAMENTO MOLISE, ANAS: RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE SULLA SS647 “FONDO VALLE DEL BIFERNO”, IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO +++