Pierino Cese superstar ad “Avanti un altro”, simpatica performance per il consigliere comunale di Schiavi

L’attesa è finita per la comunità di Schiavi di Abruzzo che, dopo qualche rinvio, ha potuto gustarsi la simpaticissima performance di Pierino Cese, consigliere comunale in carica, ospite della puntata di “Avanti un Altro“, gioco a quiz condotto da Paolo Bonolis. Davvero una esplosione di simpatia quella fornita da Pierino Cese, che ha conquistato l’accesso alla finale e ha deliziato i tanti originari di Schiavi di Abruzzo che lo hanno seguito, incollati davanti alla tv con tanto di popcorn, da tutta Italia e da Roma in particolare. Migliaia i commenti sulla pagina Facebook del consigliere comunale, divenuto una star della televisione.

Nel video la finale disputata da Pierino Cese.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/avantiunaltro/il-gioco-finale-di-pierino_F312787301059C03