Polizia: la vice questore D’Agostino nuovo dirigente del commissariato di Vasto, D’Anastasio a Lanciano

Avvicendamenti tra gli uffici della Questura di Chieti. Dal 4 settembre scorso il Vice Questore Miriam D’Anastasio ha assunto la Dirigenza del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lanciano, sostituendo il Vice Questore Lucia Vittoria D’Agostino che ha preso la Dirigenza del Commissariato di Vasto.

La dottoressa D’Anastasio

Il Vice Questore Aggiunto Fabio Capaldo, precedente Dirigente di Vasto, è stato trasferito a Pescara ed ha assunto la Dirigenza del Reparto Prevenzione Crimine.

La dottoressa D’Agostino e il dottor Capaldo

La sicurezza del territorio ed il potenziamento della rete della videosorveglianza sono stati questi alcuni degli argomenti discussi nel corso dell’incontro che si è tenuto questa mattina in Municipio, tra il sindaco di Vasto, Francesco Menna ed il nuovo Vice Questore al comando del locale Commissariato, Lucia D’Agostino, alla presenza del Commissario Capo Rosetta Di Santo, della giunta, consiglieri comunali, segretario, dirigenti e rappresentanti della sezione di Vasto dell’Associazione nazionale Polizia di Stato.

«Mi auguro – ha detto il Vice Questore D’Agostino – che si possa creare sinergia per una sicurezza partecipata, ognuno con la propria competenza. Vasto è una città di confine, cerchiamo di fare il meglio per riuscire a garantirne la vivibilità per tutti».

«E’ stato un colloquio piacevole e concreto che – ha detto il sindaco Menna – ci ha permesso di parlare di sicurezza, una delle priorità della nostra azione amministrativa. Al nuovo Vice Questore, figura con notevole esperienza nel campo dell’ordine pubblico, – ha concluso il primo cittadino – ho espresso i miei più cordiali e sinceri auguri, consapevole che l’impegno congiunto delle istituzioni a servizio dei cittadini è fondamentale per affrontare le complesse questioni che interessano la nostra comunità».