A partire dalle ore 13 di oggi è finalmente attivo sul territorio comunale di Torrebruna lo sportello Postamat.

«È stata una battaglia non facile, che l’amministrazione comunale ha portato avanti con determinazione per diversi anni. – commentano dal Municipio – Finalmente abbiamo raggiunto questo obiettivo che seppure potrà sembrare banale per molti, è di significativa importanza per tutta la popolazione».