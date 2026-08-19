Prende a calci i Carabinieri intervenuti per una lite in strada, donna arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Al termine dell’udienza tenutasi dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Larino è stata disposta la convalida dell’arresto eseguito e la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei riguardi di una donna arrestata per resistenza a pubblico ufficiale…

Al termine dell’udienza tenutasi dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Larino è stata disposta la convalida dell’arresto eseguito e la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei riguardi di una donna arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni la sera del 16 agosto a Montenero di Bisaccia dai Carabinieri della locale Stazione.

A carico della donna l’autorità giudiziaria procedente ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte contestate, ovvero, l’aver inveito verbalmente contro i militari e proferito minacce nonché frasi ingiuriose ed oltraggiose, e sferrato un calcio all’addome di uno dei militari (tale da richiedere l’intervento sul posto dei sanitari del 118) intervenuti per eseguire un controllo a seguito di una segnalazione di un diverbio tra alcuni giovani nel centro cittadino. L’operato conferma l’efficacia e la costante presenza del dispositivo di controllo del territorio dell’Arma per la prevenzione dei fenomeni delittuosi ed a tutela della sicurezza dei cittadini.