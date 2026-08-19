Lutto nella politica agnonese: se n’è andato all’improvviso l’ex assessore comunale Tonino Scampamorte

Politica in lutto ad Agnone. Questa mattina, all'improvviso, colpito da un malore, mentre percorreva la provinciale Guado Liscia – Agnone, è morto all’età di 74 anni Tonino Scampamorte, già assessore all’Agricoltura e alla Protezione civile del comune altomolisano…

Politica in lutto ad Agnone. Questa mattina, all’improvviso, colpito da un malore, mentre percorreva la provinciale Guado Liscia – Agnone, è morto all’età di 74 anni Tonino Scampamorte, già assessore all’Agricoltura e alla Protezione civile del comune altomolisano con i sindaci Gelsomino De Vita e Lorenzo Marcovecchio.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 giunti sul posto. Ex dipendente della Comunità montana, aveva mosso i suoi primi passi con la Democrazia cristiana per poi aderire al Pdl. Conosciutissimo e apprezzato dal mondo rurale, durante il suo operato a Palazzo San Francesco si è occupato, in particolare, di piano neve e di tutto ciò che ruotava intorno all’agricoltura e alla zootecnia. E’ stato vicino agli ex assessori regionali, Franco Giorgio Marinelli e Nicola Cavaliere, ed era tra i principali organizzatori della tradizionale Ndocciata. Lascia la moglie e due figli.