Profughi afghani da Kabul accolti nelle strutture della Protezione civile Abruzzo

La Protezione civile della Regione #Abruzzo in prima linea per assistere i cittadini afghani evacuati da Kabul nelle ultime ore. Ottanta volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato regionale, coordinati da 15 funzionari della Regione, hanno collaborato con la Croce Rossa Italiana e con il Dipartimento nazionale di Protezione civile nell’allestimento, presso lo Scalo Merci della Marsica della Regione Abruzzo ad Avezzano, di un campo di tende capace di ospitare ulteriori 800 persone, arrivando quindi ad una capacita totale di circa 1300 posti.

«È la solidarietà di cui l’Abruzzo è capace – dichiara il Direttore dell’Agenzia #MauroCasinghini, presente sul posto insieme al Dirigente del Servizio Emergenze #SilvioLiberatore – Ancora una volta il Sistema regionale di #Protezionecivile ha dimostrato rapidità ed efficacia di intervento, rispondendo in pochissimo tempo all’esigenza di garantire l’accoglienza per questi profughi afghani, estremamente provati per ciò che hanno vissuto negli ultimi giorni. Vedere il sorriso sereno dei bambini ospitati mentre giocano a calcio vale qualsiasi fatica».

I cittadini afghani permarranno nella struttura il tempo necessario alla ricollocazione nelle strutture per la prevista quarantena di una settimana, individuate su tutto il territorio nazionale.