Progetto “Mind” in Alto Molise: l’Università cerca laureati in scienze sociali per studiare le “terre alte”

L’università del Molise cerca laureati in scienze sociali e discipline umanistiche per il progetto Mind che avrà come territorio di studio l’Alto Molise. Mind è l’acronimo di Mountains INside the Mountain, progetto di rilevante interesse nazionale che indaga narrazioni, dinamiche e percorsi di sviluppo nelle montagne italiane offrendone letture nuove. Una ricerca di tre anni per ricostruire processi socio-economici, demografici e culturali e restituire un quadro interpretativo attuale delle cosiddette “Terre Alte”.

L’obiettivo generale della ricerca è quello di restituire in chiave problematica, interpretativa e costruttiva la situazione della montagna italiana di oggi, con una lettura sincronica dei processi in atto. Per l’area appenninica, come quella alto molisana appunto, verrà applicata anche una lettura diacronica che permetterà di ricostruire le dinamiche socio-economiche, demografiche e culturali che l’hanno contrassegnata nel tempo, per poter contestualizzare la situazione attuale. La ricerca permetterà di cogliere i processi in atto, sia positivi che negativi: da quelli ben noti dello spopolamento e dell’abbandono a quelli più recenti dei nuovi abitanti; da quelli tipici delle logiche di dominazione della montagna, come la speculazione edilizia e la crescita della ricettività turistica tradizionale, a quelli che rivelano processi produttivi endogeni e innovativi. Tenendo presente i processi più recenti connessi alla crisi indotta da Covid-19 e alle possibili risposte messe in campo attraverso il Pnrr.

Il secondo livello di lettura su scala regionale avrà l’obiettivo di studiare le caratteristiche dei “nuovi montanari” e della “nuova montagna”, analizzando i nuovi fenomeni di ri-colonizzazione e riappropriazione degli spazi montani, dove i nuovi montanari hanno background diversi e quindi esprimono diverse esigenze e determinano differenti dinamiche sociali e relazionali.

Proprio al fine di comporre l’unità operativa di studio per l’Alto Molise, l’Unimol cerca laureati in scienze sociali e discipline umanistiche per condurre interviste sul territorio nell’ambito del progetto Mind. L’area di lavoro è l’Alto Molise ed è previsto il conferimento di un incarico individuale per lavoro autonomo e occasionale. La scadenza per le candidature è fissata al 30 ottobre, dunque bisogna affrettarsi. La candidatura, corredata di curriculum vitae, va inviata alla professoressa Monica Meini, responsabile scientifico del progetto, alla email monica.meini@unimo.it