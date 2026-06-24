Progetto “Polis”, quaranta giorni di lavori: a Pietrabbondante attivato un ufficio postale mobile

Prosegue in Molise il progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa rivolta ai comuni con meno di 15mila abitanti che prevede il rinnovamento degli uffici postali e l’ampliamento dei servizi della Pubblica Amministrazione. Sono iniziati in questi giorni, infatti,…

Prosegue in Molise il progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa rivolta ai comuni con meno di 15mila abitanti che prevede il rinnovamento degli uffici postali e l’ampliamento dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Sono iniziati in questi giorni, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento per le sedi di Pietrabbondante, Ferrazzano e San Giuliano del Sannio, che comprendono l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello il passaporto elettronico, i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e i certificati anagrafici e di stato civile.

Poste Italiane, scusandosi per i temporanei disagi, per garantire la continuità dei servizi ha previsto per l’intero periodo dei lavori l’attivazione di sportelli dedicati, rispettivamente, alla clientela abituale di Ferrazzano presso l’ufficio postale di Mirabello Sannitico e ai cittadini di San Giuliano del Sannio presso l’ufficio postale di Campobasso Centro (via Pietrunto). A Pietrabbondante invece è stato attivato un ufficio postale mobile collocato in piazza Vittorio Veneto.

Agli sportelli dedicati e presso l’ufficio postale mobile, già disponibili secondo i consueti orari di apertura al pubblico delle sedi interessate dai lavori, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non consegnata a domicilio per assenza del destinatario ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (ad esempio operazioni su conto Bancoposta, Libretto di Risparmio ecc.). Per tutti i servizi e i prodotti in circolarità di Poste Italiane, i cittadini possono comunque rivolgersi in qualsiasi ufficio postale.

Per le tre sedi gli interventi avranno una durata stimata, indicativamente, salvo imprevisti, in circa 40 giorni.