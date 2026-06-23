Resistenza, fuga pericolosa e guida senza patente poiché mai conseguita: 33enne pregiudicato arrestato e posto ai domiciliari

Non si ferma al posto di controllo, inseguito dai Carabinieri, fugge all’alt: fermato e tratto in arresto. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Cepagatti. Durante un’operazione di controllo del territorio, i militari dell’Arma in via Sibilla Aleramo,…

Non si ferma al posto di controllo, inseguito dai Carabinieri, fugge all’alt: fermato e tratto in arresto. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Cepagatti. Durante un’operazione di controllo del territorio, i militari dell’Arma in via Sibilla Aleramo, intimano di fermarsi ad un’auto. Il conducente dapprima simula di rallentare e poi, invece, improvvisamente accelera quasi investendo l’operatore e si dà alla fuga, creando scompiglio alla circolazione stradale.

Viene bloccato dopo un paio di chilometri, al confine con il comune di Rosciano. L’uomo, un 33enne residente in provincia di Pescara, già noto alle forze dell’ordine; su di lui pendono ora le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, fuga pericolosa e guida senza patente poiché mai conseguita.

Al termine delle formalità previste dalla legge, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente. Nella mattinata odierna è prevista l’udienza della convalida dell’arresto con rito direttissimo.