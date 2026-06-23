Tornano i festeggiamenti di Santa Lucia la Posta, l’edizione in memoria del diacono Vittorio Lemme

Ci sono antichi culti e tradizioni che acquistano ancor più valore con il passare del tempo. Invece di affievolirsi, si rinsaldano e continuano ad alimentare il fuoco della fede e della fratellanza. In questo fine settimana presso la…

Ci sono antichi culti e tradizioni che acquistano ancor più valore con il passare del tempo. Invece di affievolirsi, si rinsaldano e continuano ad alimentare il fuoco della fede e della fratellanza. In questo fine settimana presso la chiesa nel bosco in località Posticchia di Agnone, si terranno i festeggiamenti liturgici in onore di Santa Lucia la Posta.

«Una tradizione antica che viene portata avanti da tanti anni e che il carissimo diacono Vittorio Lemme, prematuramente venuto a mancare, continuava a custodire e a diffondere» spiegano gli organizzatori della festa religiosa e di comunità. Nello staff organizzativo anche Luciana Gigliozzi, moglie di Vittorio, coadiuvata da amici e collaboratori. La formula della due giorni è quella itinerante: sabato 27 si porta la statua nella chiesa e a seguire la santa messa; domenica 28 in mattinata le sante messe ore 9 e 11 con la processione nei dintorni della chiesa.