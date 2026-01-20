Ice Games: buon piazzamento per gli allievi di Colangelo nella sfida internazionale di scultura su ghiaccio

In montagna anche il ghiaccio può diventare materia d’arte. Ed è proprio quello che è successo in Valle Aurina, sulle piste del comprensorio sciistico Klausberg Skiworld Ahrntal, dove dal 12 al 15 gennaio si è svolta la sedicesima edizione degli Ice Games, appuntamento internazionale di scultura su ghiaccio che ogni anno richiama artisti da tutto il mondo.

Tra i partecipanti alla competizione internazionale anche gli allievi del maestro scultore e professore all’Artistico di Vasto, Giuseppe Colangelo, di Castiglione Messer Marino.

A conquistare il primo posto sono stati Alexander Kaufmann e Herbert Danzer, dall’Austria, con l’opera “High speed on Ice”. Sul secondo gradino del podio si sono poi piazzati Martin Pöll e Isak Runggaldier, duo creativo composto da uno scultore tedesco e uno altoatesino, con “5 discipline olimpiche”. Il terzo posto è stato invece assegnato ex aequo a due coppie: da una parte Ole Prietz e Lukas Schmid, entrambi dalla Germania, con “Ring boarder”, dall’altra Arianna Palmieri e Filippo Gallorini, da Arezzo, con “Boardman”. Quinta posizione infine per Giuseppe Colangeo, Morgan Lucci e Omar Samel, professore e due studenti del Liceo Artistico di Vasto, in provincia di Chieti, che hanno partecipato con l’opera “The SNOW must go on”.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI