Schiavi di Abruzzo in prima serata: il consigliere comunale Pierino Cese concorrente di “Avanti un altro”

In paese se ne parla già da giorni, ma ora l’attesa è finita. Il consigliere comunale di Schiavi di Abruzzo, Pierino Cese, porterà tutta la sua simpatia su Canale 5, visto che parteciperà come concorrente alla puntata dello show più folle e seguito della tv italiana, “Avanti un altro“, condotto da Paolo Bonolis. L’appuntamento è dunque per venerdì 26 gennaio, a partire dalle ore 18,45, su Canale 5.

