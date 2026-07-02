Sfalcio erba sulle provinciali, Scopino precisa: «Aperte le buste per gli appalti triennali, a breve partiranno gli interventi»

Il consigliere provinciale Arturo Scopino replica alle dichiarazioni del gruppo di opposizione in Consiglio provinciale di Chieti.

«I consiglieri di centrodestra presenti nell’assise provinciale di oggi hanno diffuso un documento ingeneroso e a tratti menzognero. – attacca Scopino – Dire che il presidente Menna governi la Provincia da dieci anni è totalmente falso, essendo stato eletto per la prima volta nel dicembre 2021. E se nel marzo scorso è stato riconfermato con 51.142 voti complessivi – ben 12.000 in più rispetto al candidato del centrodestra – significa che gli amministratori dei Comuni della provincia hanno ben giudicato il suo operato. Altra falsità è asserire che vi sia stato un “duro botta e risposta” tra me e il consigliere Radica. Si è trattato di un mero scambio di opinioni – peraltro brevissimo – che i consiglieri di centrodestra hanno strumentalizzato per chiedere la sospensione della seduta, con notevole sorpresa degli altri presenti. Tant’è che, al riavvio, l’assise ha approvato in pochi minuti i tre punti rimasti da discutere.

Venendo alle critiche espresse sul documento con le linee programmatiche illustrato dal presidente, ovviamente ognuno è libero di esprimere la propria opinione ma per onestà intellettuale bisognerebbe anche ricordare che i tagli alle Province operati dal governo Meloni per costruire il Ponte di Messina ammontano a circa 1,7 miliardi di euro (350 milioni nel biennio 2025-2026), con una riduzione del 70% dei fondi per la manutenzione e la sicurezza stradale locale.

Non a caso, un esponente di peso del centrodestra come l’ex ministro Claudio Scajola – attuale presidente della Provincia di Imperia – ha affermato: “E’ una riduzione che di fatto sta bloccando cantieri già previsti e concordati con lo stesso ministero, con ripercussioni sulla viabilità e quindi sulla sicurezza dei nostri cittadini. La riduzione delle risorse è del 50% su tutti i fondi fino al 2029 e si avvicina alla stessa percentuale per i fondi che erano stati assegnati alle Province dal 2030 al 2036”.

Quanto allo sfalcio delle strade, il 25 maggio scorso sono state aperte le buste per l’appalto inerente la pulizia delle strade provinciali: quest’anno abbiamo preferito esperire una gara invece del solito affidamento diretto, per far sì che il contratto (e quindi la manutenzione) sia continuativo nell’arco di tre anni, ed a breve – espletata tutta la parte burocratica – partiranno i lavori».