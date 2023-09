Si ribalta con il trattore, perde la vita un uomo di trentacinque anni

Alle ore 23:45 della giornata del 5 settembre, in agro di Duronia, località Madonnella, una squadra Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta per il ribaltamento di un trattore. Purtroppo la giovane persona che guidava il mezzo è deceduta. Si tratta di un uomo di trentacinque anni. Sul posto ha operato anche personale 118 di Trivento e i Carabinieri di Bojano. Le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti.

