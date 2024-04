Soccorso in ambiente montano, esercitazione interforze a Capracotta

I cieli dell’Alto Molise saranno solcati, nella giornata di oggi, dal potente elicottero della Polizia di Stato decollato da Pescara, ma non c’è da allarmarsi, perché si tratta di una esercitazione interforze per testare la macchina dei soccorsi in ambiente montano.

È in programma, infatti, nella giornata di oggi l’esercitazione congiunta del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico con l’undicesimo Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara. Teatro dell’esercitazione sarà il territorio dell’Alto Molise con base operativa nel Comune di Capracotta. Il personale tecnico del soccorso alpino congiuntamente all’equipaggio di condotta dell’aeromobile si eserciterà nello sbarco ed imbarco in hovering e mediante verricello, simulando interventi di soccorso in territorio montano ed ambiente impervio dell’Alto Molise.