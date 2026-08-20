Spacciano cocaina, eroina e crack: arrestati dalla Polizia, ma sono già a casa ai domiciliari

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Termoli ha tratto in arresto un uomo ed una donna sospettati di gestire un’attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti nella cittadina adriatica.

Nel corso di un mirato servizio di osservazione, i poliziotti del Commissariato hanno notato il comportamento di un uomo che, uscito da un B&B del posto, si è avvicinato ad un’autovettura appena sopraggiunta per consegnare un involucro al conducente. Gli Agenti hanno, dunque, deciso di intervenire nella struttura ricettiva: la perquisizione effettuata all’interno della stanza occupata dal sospettato, dove era presente anche la sua compagna, ha consentito di rinvenire circa 100 grammi di droga tra cocaina, eroina e crack custoditi in una cassaforte, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e ad altro materiale ritenuto compatibile con l’attività di preparazione e trasformazione dello stupefacente. Durante l’accertamento, inoltre, l’uomo si è opposto fisicamente all’operato dei poliziotti nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Gli elementi raccolti hanno consentito di ipotizzare che la coppia non si limitasse alla mera detenzione della droga sequestrata, ma che fosse dedita, in particolare, anche alla preparazione del crack destinato alla successiva vendita al dettaglio. I due sono stati, inoltre, trovati in possesso di una somma di denaro in contante pari a circa 1500 euro, custodita all’interno di un astuccio.

Al termine delle operazioni, entrambi sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’uomo è stato denunciato anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

All’esito dell’udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Larino ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo e per la donna quella dell’obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi dal domicilio nelle ore notturne.

L’attività investigativa prosegue al fine di ricostruire compiutamente la rete di approvvigionamento e di distribuzione dello stupefacente in cui sono risultati coinvolti i due indagati.