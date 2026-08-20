Violenza sessuale ai danni di due ragazze minori: arrestato un diciottenne egiziano

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso e della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scorsi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale…

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso e della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scorsi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Campobasso, su richiesta di quest’Ufficio, nei confronti di un diciottenne di nazionalità egiziana, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale di gruppo, commesso lo scorso 30 luglio in Campobasso, in pieno centro cittadino, in danno di due ragazze minorenni.

L’attività investigativa è stata avviata a seguito della circostanziata denuncia presentata dalle madri delle due vittime, con cui veniva fornita una preliminare descrizione di due soggetti autori del reato, attribuendone giovane età e nazionalità straniera.

Le indagini, espletate dai Carabinieri della Stazione e della Sezione Operativa della Compagnia di Campobasso hanno permesso, attraverso l’analisi di impianti di videosorveglianza e l’audizione delle vittime e di persone informate dei fatti, di acquisire un grave quadro indiziario a carico dell’indagato maggiorenne, tale da poter fondare la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, successivamente accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari.

A seguito di ricerche coordinate dalla Procura della Repubblica di Campobasso, l’indagato maggiorenne è stato rintracciato nel territorio di Trapani e associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giovane tratto in arresto è sottoposto a indagini unitamente ad altro connazionale, nei cui confronti procede altra Autorità Giudiziaria, in quanto soggetto minorenne.