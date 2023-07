Strada Marangoni–Case Sparse, Petrecca: «Ripristinato il transito, a costo zero per il Comune»

«Abbiamo sistemato, del tutto in economia, quindi a costo zero per le casse comunali, la strada interpoderale, di proprietà dell’ente, denominata “Marangoni – Case Sparse” che collega la provinciale “Agnone-Villacanale” alla fondo valle Verrino».

L’annuncio arriva dal consigliere comunale Mario Petrecca, nella sua duplice veste di amministratore e di capo della Protezione civile. Nelle scorse settimane, quando il maltempo imperversava in Alto Molise, con piogge torrenziali che sono andate avanti per mesi ininterrottamente, la strada comunale in questione subì dei pesanti danni alla sede stradale che di fatto la resero impraticabile.

Infatti il sindaco di Agnone, Daniele Saia, dovette firmare il divieto di transito relativamente alla strada comunale interpoderale denominata “Marangoni – Case Sparse” in conseguenza ad uno smottamento che ha innescato un cedimento della sede stradale. Una vistosa crepa sull’asfalto rendeva particolarmente pericoloso il transito, poiché la carreggiata avrebbe potuto cedere da un momento all’altro sotto il peso e le sollecitazioni dei mezzi in transito. In quella zona, infatti, passano spesso macchine agricole, che hanno dimensioni e tonnellaggio maggiori rispetto ai normali autoveicoli per il trasporto di persone.

Sin dal giorno dopo la firma dell’ordinanza il Comune si è messo in moto per tentare di risolvere il problema. Fu proprio Petrecca, il consigliere delegato alla Protezione civile, che intervenne materialmente, insieme ai suoi volontari e al personale del municipio, nelle primissime fasi dell’emergenza, per transennare e impedire il transito su quell’arteria.

«Nelle scorse ore abbiamo riaperto al traffico, rendendola nuovamente percorribile, la strada comunale denominata “Marangoni – Case Sparse”, in entrambi i sensi, quindi a scendere e anche a salire verso la fondovalle. – spiega il consigliere comunale – La fattoria didattica e l’azienda agricola sono ora nuovamente raggiungibili con i mezzi di trasporto e con le macchine agricole. Vorrei sottolineare che l’intervento è stato eseguito in economia, in stretta sinergia tra l’ufficio tecnico comunale e quello di Protezione civile. Grazie al lavoro degli operai del Comune, in orario di lavoro, quindi a costo zero per le casse dell’ente, senza affidamenti a ditte di costruzione e movimento terra private. Ieri mattina abbiamo tolto le transenne e ripristinato la viabilità in quella zona del territorio comunale».

Problema risolto, dunque, in economia, come sottolinea Petrecca, utilizzando risorse, mezzi e personale interni, del Comune e della Protezione civile. «Al momento abbiamo riaperto la strada, facendola tornare percorribile in sicurezza, – chiude Petrecca – ma ovviamente siamo al lavoro, come uffici comunali, per tentare di intercettare qualche finanziamento che ci consenta di asfaltare quel tratto viario di collegamento».