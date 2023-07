Deiezioni canine, Saia denuncia: «Scomparsi i porta sacchetti messi a disposizione»

«Il cane è tuo, ma la strada è di tutti». Il sindaco Saia fa proprio lo slogan lanciato dall’associazione Agape e dal comitato di quartiere “Agnone Centro Storico”. I due sodalizi, infatti, hanno promosso una vera e propria campagna di informazione e sensibilizzazione sui doveri dei padroni di animali di affezioni, con particolare riferimento alle deiezioni dei cani.

«Questa iniziativa è finalizzata a favorire una serena convivenza dei nostri amici a quattro zampe nella nostra comunità. – spiega il sindaco, sposando in concreto la campagna di informazione lanciata per mezzo di avvisi piuttosto espliciti affissi in prossimità delle maggiori aree frequentate dai cani e dai rispettivi proprietari – La convivenza armoniosa tra animali domestici e il resto della comunità è fondamentale per creare un ambiente piacevole e accogliente per tutti».

Nel recente passato, proprio al fine di rimediare al problema delle deiezioni disseminate ovunque, l’amministrazione comunale di Agnone dotò il territorio di alcuni dispenser di sacchetti per la raccolta. Un gesto di civiltà durato poco, perché, come spiega lo stesso Saia, «purtroppo i porta sacchetti messi a disposizione sono scomparsi nel giro di poche ore».

«Invitiamo tutti i cittadini a rispettare e cogliere il profondo significato di iniziative tanto importanti come questa. – sottolinea il sindaco Saia in chiusura di intervento – La collaborazione di ognuno di noi è essenziale per il successo di tali progetti. Siamo certi che, insieme, possiamo costruire una comunità in cui esseri umani e animali convivano in armonia, rispettandosi reciprocamente».