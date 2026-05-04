Traffico di migranti: 34enne sudanese arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, a seguito dello sbarco presso il porto di Ortona della nave ONG Life Support, con a bordo 68 migranti soccorsi in mare provenienti da due distinti eventi di salvataggio, ha avviato accertamenti investigativi, finalizzati all’individuazione di eventuali responsabili del traffico di migranti.

All’esito delle attività di polizia giudiziaria, gli investigatori sono riusciti ad individuare un cittadino sudanese di 34 anni, gravemente indiziato di essere uno degli scafisti impiegati nella traversata dalla Libia verso le coste italiane. Il soggetto, infatti, è stato trovato in possesso di un dispositivo GPS impostato in lingua araba, elemento ritenuto di interesse investigativo da cui, secondo la ricostruzione dei fatti, è stato individuato quale presunto responsabile per l’attività di ingresso illegale nel territorio dello Stato. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti, è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.