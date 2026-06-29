Turismo sportivo innovativo e sostenibile nella regione dell’Adriatico meridionale, l’Alto Molise gioca da protagonista

Oggi pomeriggio a Campobasso, alle ore 15.30, presso la sede di Sviluppo Italia Molise, è previsto un primo momento di presentazione delle attività del progetto TOURISFIT in Molise. L’evento, aperto a tutti gli stakeholders interessati, consentirà di illustrare i risultati della prima fase di attività e di condividere le iniziative in programma. TOURISFIT, finanziato nell’ambito del Programma INTERREG South Adriatic, è nato dal bisogno condiviso tra l’Italia (con particolare riferimento alla Puglia e al Molise), l’Albania e il Montenegro di migliorare le loro offerte turistiche combinandole con lo sport, sfruttando al contempo il potenziale di questa sinergia in modo sostenibile.

L’obiettivo principale del progetto è rafforzare il turismo sportivo nell’area del Sud Adriatico, usando un approccio innovativo e multidimensionale che consideri l’impatto del turismo sportvo da diverse angolazioni: dalla salute pubblica alla protezione degli ecosistemi e dei paesaggi naturali, fino alla sostenibilità sociale e ambientale di queste attvità, che richiede il coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholder.