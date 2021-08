Valorizzazione beni archeologici: accordo tra Regione, Stato ed Enti locali

Studio, valorizzazione e salvaguardia dei Beni archeologici e delle Aree museali del Comune di Pietrabbondante. Nell’incantevole cornice del Santuario italico, sottoscritta ieri l’intesa da Regione Molise, Segretariato regionale per il Molise e Direzione regionale musei Molise, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, Università degli studi del Molise, Riserva MAB “Collemeluccio – Montedimezzo Alto Molise”, Istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte, Comune di Pietrabbondante.



Si tratta di un’operazione culturale di ampio respiro, connessa alla promozione turistica e al miglioramento dei servizi e dell’accoglienza.”L’obiettivo – spiega il presidente della Regione Molise, Donato Toma – è quello di arrivare alla predisposizione, e alla successiva attuazione, di un Piano strategico di sviluppo culturale, in stretto accordo con il Piano strategico del turismo della Regione Molise, quale strumento tecnico-amministrativo di riferimento per la programmazione congiunta delle attività previste nel documento, nell’ottica di uno sviluppo turistico-culturale del territorio”. I diversi soggetti si impegnano a promuovere la convergenza di risorse finanziarie pubbliche e private, umane e strumentali, al fine di assicurare sinergie ed efficienza operativa al progetto. Prevista, inoltre, la costituzione di un Comitato tecnico- scientifico per il coordinamento, il raccordo e il monitoraggio di tutte le attività.