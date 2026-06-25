Vigili del fuoco: Tripi lascia Campobasso per Bergamo, al suo posto la dirigente superiore Raffaella Pezzimenti

Si è svolta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso la cerimonia di insediamento del neo Comandante, Dirigente Superiore Raffaella Pezzimenti. Nata a Reggio Calabria e laureata con lode in ingegneria civile, indirizzo trasporti, la neo…

Si è svolta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso la cerimonia di insediamento del neo Comandante, Dirigente Superiore Raffaella Pezzimenti. Nata a Reggio Calabria e laureata con lode in ingegneria civile, indirizzo trasporti, la neo Comandante è stata assunta nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nel 1994, iniziando la carriera nella qualifica di funzionario, svolgendo prestigiosi incarichi al Comando di Roma e presso le strutture centrali del Dipartimento. Promossa primo dirigente nel 2015, ha svolto gli incarichi dirigenziali in Umbria e Comandante a Isernia, Benevento e presso la Scuola di Formazione Operativa dei vigili del fuoco di Montelibretti.

Promossa dirigente superiore nel 2026, ha partecipato con ruoli di coordinamento a diversi eventi emergenziali di rilevanza nazionale, tra cui il sisma dell’Emilia-Romagna (2012), il sisma dell’Italia Centrale (2016), nonché il coordinamento dell’attività di soccorso presidio attivato a Larino per l’evento sisma Molise 2018.

Nel corso della sua carriera, la neo Comandante, ha assunto anche importanti incarichi internazionali, essendo stata componente italiano del gruppo di lavoro “Rescue and Fire Fighting Working Group” per la normazione internazionale dei servizi di soccorso e lotta antincendio aeroportuale e rappresentante italiano presso l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) per il settore antincendio aeroportuale.

Il Comandante uscente, Dirigente Superiore Gianfranco Tripi assumerà il prestigioso incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Bergamo.