Volontari in ferma iniziale nell’Esercito, il bando di arruolamento

Bando di concorso per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano. Concorso rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 24 anni non compiuti, che vogliono indossare l’uniforme dell’Esercito Italiano.

Le domande possono essere presentate fino al 17 novembre prossimo per diventare Volontario in Ferma Iniziale di tre anni. Per tutte le informazioni visitate il sito Home Page Concorso (difesa.it).



Il Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” è a disposizione per ulteriori informazioni nelle tre Caserme di L’Aquila, Chieti e Campobasso.