A piedi sul ponte Sente chiuso per donare il sangue, la sindaca Di Palma prende posizione

Sta facendo discutere l'iniziativa di Nicola Donatelli di andare a piedi ad Agnone, da Castiglione Messer Marino, per donare il sangue e denunciare così, camminando, l'isolamento territoriale in cui viene deliberatamente lasciato un intero territorio, quello al di…

Sta facendo discutere l’iniziativa di Nicola Donatelli di andare a piedi ad Agnone, da Castiglione Messer Marino, per donare il sangue e denunciare così, camminando, l’isolamento territoriale in cui viene deliberatamente lasciato un intero territorio, quello al di qua e al di là del viadotto Sente chiuso al traffico da quasi nove anni.

Sulla vicenda, che ha avuto, come era nell’intento del protagonista, una vasta eco mediatica, interviene la sindaca di Castiglione, la pediatra Silvana Di Palma.

In una nota inviata alla nostra redazione si legge: «Sicuramente la chiusura del viadotto Sente è un problema gravissimo e va denunciato in tutti modi, però utilizzare il tema della donazione del sangue in questo modo mi sembra un po’ fuorviante, come se a Castiglione non fosse possibile donare il sangue.

Al centro in foto la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma

Dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto per costruire un centro di raccolta nel distretto sanitario di base, mi sembra un’informazione fuorviante. Questo signore, anche se è iscritto alla Fidas di Agnone, potrebbe tranquillamente donare il sangue nella sua città. La donazione non ha bisogno di gesti eclatanti, anzi lo multerei per non aver rispettato un’ordinanza».