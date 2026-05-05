Il clan dei Casalesi e gli agganci con la politica, le confessioni di padre Maurizio Patriciello

«Caro, piccolo Giuseppe, io ti ho fatto una promessa: se la mafia assassina e disumana non ti ha permesso di avere nemmeno una tomba, avrai decine, centinaia di luoghi, strade, piazze, palestre, giardini dedicati al tuo nome. Ovunque andrò, parlerò di te. E io mantengo sempre la parola data» ha dichiarato padre Maurizio Patriciello, questa mattina in Agnone, ospite della giornata della legalità e del diritto in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Nel corso del suo intervento il sacerdote antimafia ha parlato dei rapporti tra politica e criminalità organizzata, svelando alcuni particolari confessati da Carmine Schiavone, il cassiere del clan dei Casalesi.