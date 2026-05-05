Il clan dei Casalesi e gli agganci con la politica, le confessioni di padre Maurizio Patriciello

«Caro, piccolo Giuseppe, io ti ho fatto una promessa: se la mafia assassina e disumana non ti ha permesso di avere nemmeno una tomba, avrai decine, centinaia di luoghi, strade, piazze, palestre, giardini dedicati al tuo nome. Ovunque…

«Caro, piccolo Giuseppe, io ti ho fatto una promessa: se la mafia assassina e disumana non ti ha permesso di avere nemmeno una tomba, avrai decine, centinaia di luoghi, strade, piazze, palestre, giardini dedicati al tuo nome. Ovunque andrò, parlerò di te. E io mantengo sempre la parola data» ha dichiarato padre Maurizio Patriciello, questa mattina in Agnone, ospite della giornata della legalità e del diritto in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Nel corso del suo intervento il sacerdote antimafia ha parlato dei rapporti tra politica e criminalità organizzata, svelando alcuni particolari confessati da Carmine Schiavone, il cassiere del clan dei Casalesi.