Aggredisce e minaccia di morte i Carabinieri, marocchino ubriaco finisce in manette

La scorsa notte è stata molto movimentata in una tranquilla zona del centro di Pescara, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, su segnalazione pervenuta al NUE 112, sono intervenuti per bloccare un 41enne,…

La scorsa notte è stata molto movimentata in una tranquilla zona del centro di Pescara, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, su segnalazione pervenuta al NUE 112, sono intervenuti per bloccare un 41enne, marocchino, già noto alle forze dell’ordine; su di lui pendono ora le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Erano circa le 1:30, quando i Carabinieri sono intervenuti in Via Conte di Ruo, a seguito di segnalazione, per una persona in evidente stato di ebbrezza alcolica, che alla vista dei militari, gli si scagliava contro, opponeva forte resistenza ed inveiva nei loro confronti minacce di morte ed offese. Con difficoltà, i militari riuscivano ad avere ragione sul marocchino che accompagnato presso gli uffici di Via Lago di Borgiano, al termine delle formalità previste dalla legge, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente. Nella mattinata odierna è prevista l’udienza della convalida dell’arresto.