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lunedì 29 Giugno 2026
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Emergenza caldo, l’Asrem attiva il piano di prevenzione

Anche il Molise è nella morsa dell’ondata di calore di questo periodo, con temperature record che stanno interessando sia i centri urbani interni sia l’area costiera. Di fronte a questo scenario di potenziale rischio per la salute pubblica,…

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Anche il Molise è nella morsa dell’ondata di calore di questo periodo, con temperature record che stanno interessando sia i centri urbani interni sia l’area costiera. Di fronte a questo scenario di potenziale rischio per la salute pubblica, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha recepito e attivato immediatamente le indicazioni contenute nella recentissima Circolare n. 5234 del Ministero della Salute, recante le raccomandazioni necessarie a prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla popolazione.

Le azioni messe in campo puntano a rafforzare l’ordinaria risposta assistenziale, potenziando i canali di informazione e, soprattutto, blindando la rete territoriale e ospedaliera per evitare il congestionamento delle strutture di emergenza.

“Le temperature eccezionali di questi giorni – ha commentato la dott.ssa Carmen Montanaro, direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’ASReM – rappresentano una minaccia concreta, in particolare per le fasce più vulnerabili della nostra popolazione: anziani, neonati, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone affette da patologie croniche o fragilità sociali. In piena aderenza con la nuova circolare ministeriale, il Dipartimento di Prevenzione sta coordinando una rete capillare sul territorio per garantire una sorveglianza attiva. Invitiamo i cittadini a seguire poche e semplici regole, ma vitali: evitare l’esposizione diretta al sole e l’attività fisica nelle ore centrali della giornata (dalle 11:00 alle 18:00), assicurare una corretta idratazione bevendo molta acqua, mantenere gli ambienti freschi e consumare pasti leggeri. Chiediamo inoltre una forte collaborazione alle famiglie e ai caregiver: monitorate costantemente lo stato di salute dei parenti più anziani o soli e, al minimo segnale di allarme come forte spossatezza, confusione, disidratazione o alterazioni della pressione, contattate subito i servizi sanitari di riferimento senza attendere che la situazione peggiori.”

L’ASReM ha avviato le seguenti azioni organizzative:

1.    Potenziamento del network territoriale: attraverso i Distretti Sanitari e le Case della Comunità, e in stretta sinergia con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta, è stata intensificata l’assistenza per i pazienti fragili. 

2.    Triage nei Pronto Soccorso: presso i presidi ospedalieri regionali particolare attenzione dedicata ai codici legati ai malori da afa, disidratazione e colpi di calore, assicurando trattamenti tempestivi e riducendo al minimo i tempi di attesa per i soggetti a rischio.

3.    Campagna “Proteggiamoci dal caldo“: massima diffusione delle informative ministeriali disponibili presso l’ASReM e i presidi sanitari del territorio.

Per qualsiasi informazione o orientamento sui servizi attivi è possibile rivolgersi al proprio medico di fiducia. La prevenzione e la responsabilità collettiva sono le prime armi per superare in sicurezza questa emergenza climatica.

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