Aggredisce i genitori in presenza dei fratelli minori, ventenne finisce dietro le sbarre per maltrattamenti in famiglia

Nella notte, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha tratto in arresto un giovane ventenne per maltrattamenti in famiglia commessi in presenza di minori. L’intervento è scaturito a seguito di segnalazione giunta alla…

Nella notte, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha tratto in arresto un giovane ventenne per maltrattamenti in famiglia commessi in presenza di minori. L’intervento è scaturito a seguito di segnalazione giunta alla sala operativa da parte di un genitore che riferiva di una violenta lite in atto nella propria abitazione.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno placato l’acceso litigio ancora in corso tra i genitori ed il proprio figlio, scaturito da futili motivi e sfociato in una vera e propria aggressione fisica nei loro confronti, rendendo anche necessario l’intervento dei sanitari del 118. La condotta violenta si è consumata all’interno delle mura domestiche, anche alla presenza dei fratelli minori dell’aggressore.

Dagli accertamenti svolti dagli operatori di polizia, è emerso che l’episodio non costituiva un caso isolato, bensì l’ultimo di una serie di comportamenti violenti analoghi, perpetrati dal giovane ai danni dei propri cari. Nonostante la reiterazione di tali condotte, si è trattato, tuttavia, della prima volta in cui le vittime hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato.

L’aggressore, incensurato e poco più che maggiorenne, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Campobasso.