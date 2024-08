Aggressione all’interno di un esercizio commerciale, 42enne del Chietino in manette

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lanciano hanno tratto in arresto un uomo di anni 42 di Lanciano, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara.

L’arrestato, che era affidato in prova ai servizi sociali con obbligo di rimanere a casa nelle ore serali, si era reso responsabile, assieme ad altri due uomini, di una violenta aggressione in danno di due ragazzi all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino, procurando panico e paura tra i numerosi clienti. Un avventore chiamava il numero unico di emergenza e sul posto interveniva subito una Volante della Polizia, ma il terzetto si era già dileguato. Le indagini tempestivamente avviate, visionando anche le telecamere presenti in zona, hanno permesso di identificare uno degli autori e segnalarlo all’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, che emetteva nei suoi confronti la misura più afflittiva della detenzione in carcere.

«Si vuole, nell’occasione, rimarcare quanto sia importante la sicurezza partecipata tra cittadino e Forze dell’Ordine, allorquando una tempestiva segnalazione, permette un intervento rapido della Volante, come avvenuto nel caso in parola» commentano dal Commissariato di Lanciano.