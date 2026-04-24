Agnone al voto, Saia punta sui giovani: in lista anche il 26enne Emilio Orlando nipote dell’ex assessore regionale Dc

Non è il più giovane della lista, perché il primato spetta allo studente liceale diciottenne Leonardo D'Onofrio, ma è sicuramente il segnale che il sindaco uscente Daniele Saia sta tentando di coinvolgere forze e menti fresche nel suo…

Non è il più giovane della lista, perché il primato spetta allo studente liceale diciottenne Leonardo D’Onofrio, ma è sicuramente il segnale che il sindaco uscente Daniele Saia sta tentando di coinvolgere forze e menti fresche nel suo progetto “Nuovo Sogno Agnonese”. Emilio Orlando, 26enne di Agnone, ha accettato la candidatura nella lista civica che sostiene Saia.

Si tratta del nipote dell’ex assessore regionale della Giunta Iorio, il democristiano omonimo Emilio Orlando, amico di lunga data di Gianfranco Rotondi.

Insieme a Leonardo D’Onofrio, a Giulia Rosa e all’attuale consigliera e ricandidata Michela Cerbaso, appena eletta segretaria regionale dei Giovani democratici, la candidatura di Orlando abbassa sensibilmente la media d’età della lista. Una squadra rodata, che tuttavia si avvantaggia ora di questi nuovi e giovani innesti.